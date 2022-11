Atletiektrainers moeten springers helpen om grenzen te verleggen: ‘Sport verder ontwikkelen’

Rondje langs de velden: Sportlust’46 kijkt al verder en ARC wil meer variatie

Het huidige voetbalseizoen is nog niet halverwege, maar bij Sportlust’46 is achter de schermen de blik al nadrukkelijk gericht op volgend seizoen. Na trainer Jochem Twisker tekenden afgelopen week ook de eerste vijf spelers bij. Dit en meer in Rondje langs de velden.

19 november