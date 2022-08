Avanti verlaat landelijke competitie én volgt daarmee de trend, gebrek aan vrouwelijke talent lijkt het probleem

Het aantal teams dat in ‘het landelijke’ uitkomt loopt terug en dat vinden de tafeltennissters in deze regio een zorgwekkende ontwikkeling. Het scheelde maar een haartje of het Groene Hart had maar één vrouwenteam in de landelijke competitie gehad komend najaar. Het Goudse Vriendenschaar heeft heel veel moeten appen en bellen om het team te completeren en vond uiteindelijk in Sabine Brand van Combat een reddende engel. De Treffers uit Roelofarendsveen gaat ongewijzigd verder, maar het Hazerswoudse Avanti zag het vrouwelijke vlaggenschip uiteenvallen. Aan clubs en spelers uit de regio werd de vraag gesteld of dit strijdtoneel nog wel bestaansrecht heeft.