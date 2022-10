AZC start nieuwe competitie met nieuwe coach en wint nipt van ZPC Amersfoort

Petar Ivosevic is terug bij eredivisionist AZC, maar in de hoedanigheid van trainer/coach. De Serviër speelde in het succesvolle seizoen 2017/2018 bij de Alphense club en hield daarna goed contact met AZC-icoon Ron van der Wild.

Naast Ivosevic, die SVH de vorige twee seizoenen coachte, zijn ook Stan van den Heuvel (ex-GZC DONK), de Turkse midvoor Kerem Gemalmazoğlu, doelman Clément Stegman en oud-international Tim van Gulik (was vorig seizoen nog coach bij AZC) ‘nieuw’ bij de Alphenaren.

Ivosevic, die business development manager is bij een bedrijf in Rijswijk, wil eerst aan de nieuwe ploeg gaan bouwen. ,,Er zijn veel nieuwe spelers en die moeten naar elkaar toe groeien’’, stelt de oefenmeester. ,,Na een flink aantal wedstrijden kunnen we kijken wat een realistisch doel is voor komend seizoen.”

Eerste wedstrijd van de competitie

De Alphense eredivisionist AZC kende in het openingsduel van de competitie geen noemenswaardige problemen. De ploeg van trainer Petar Ivosevic nam binnen één minuut de leiding in zwembad Aquarijn en bleef het gehele duel aan de goede kant van de score, met als resultaat een 9-7 overwinning.

Stan van den Heuvel, overgekomen van het Goudse WIDEX GZC DONK, kende een bliksemstart. Hij had slechts 43 tellen nodig om zijn eerste treffer in een reguliere competitiewedstrijd te maken voor AZC. ,,Natuurlijk is het lekker om de eerste bal er meteen in te schieten en het eerste duel meteen te winnen,” reageerde Van den Heuvel. ,,De eerste twee partjes speelden we goed, daarna werd het minder en merkte je dat onze conditie nog niet top is.

Het tempo lag over de hele wedstrijd laag vergeleken bij de play-offs. Niet gek omdat we nog weinig wedstrijden speelden en er dan toch net meer strijdlust is. We hadden tot nu toe alleen een paar keer meerdere oefenwedstrijden op één dag gespeeld, onder meer tegen Duisburg en Het Ravijn. Het is nog wennen qua rol in het team voor mij.”

Na Van den Heuvels 1-0 volgden voor de eerste pauze goals van AZC’ers Milos Filipovic en Ezra de Zwaan, voordat voormalig AZC‘er Sebastiaan van Mil iets terug deed namens de bezoekers (3-1). AZC sloeg een gat van vier goals in de tweede periode, maar daarna bleef de marge vrijwel steeds beperkt tot twee goals. Ook na de 9-6 van Filipovic gaf ZPC Amersfoort zich nog niet gewonnen. Verder dan de 9-7 twee minuten voor tijd liet AZC het niet komen.

AZC eindigde vorig seizoen als eerste in de reguliere competitie. In de kwartfinales van de play-offs om de landstitel werd de ploeg onverwacht uitgeschakeld door ZVL-1886, dat als achtste eindigde. Aanstaande zaterdag opent AZC de competitie met een thuisduel tegen ZPC Amersfoort, de club waar de in Alphen teruggekeerde Stegman een aantal seizoenen speelde.

