Beachvolleyballer Sam van der Loo hoopt op storm aan de kust: ‘Voor mij eerder een voordeel dan een nadeel’

Het is merkwaardig dat de meeste beachvolleybalevenementen vaak op pleinen en parkeerterreinen in stedelijke centra worden gehouden. Aan zee is zand volop aanwezig en zijn de elementen minder voorspelbaar. Sam van der Loo (20) kan het weten, want het aanstormende talent uit Boskoop traint sinds jaar en dag in Scheveningen. ,,Daar kan het wel eens flink stormen. Ik hou daar wel van. Je moet je weliswaar even instellen op de wind, maar dat lukt me vrij aardig. Storm is voor mij eerder een voordeel dan een nadeel. Voor beachvolleyballers uit de Zuid-Europese landen is dat wennen. Daar staat vaak geen zuchtje wind.”