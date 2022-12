Bekeravontuur AZC eindigt in halve finales: ‘Zo veel trainen lastig te combineren met vaste baan’

Het was volgens AZC-coach Petar Ivosevic geen verrassing dat de gasten daarna de wedstrijd naar zich toe trokken. ,,De gemiddelde leeftijd van onze spelers is bijna dertig jaar. Bij Polar Bears ligt een mix van ervaren en jonge spelers in het water, die meer mogelijkheden hebben om vaker te trainen bij bijvoorbeeld Oranje of Jong Oranje. Bij ons is het voor veel spelers lastig om zoveel per week trainen te combineren met een vaste baan. We konden het tempo van Polar Bears twee perioden bijbenen. Daarna konden we niet genoeg verweer meer bieden tegen de snelle contra’s en hun betere fysieke conditie. Ik ben wel positief over de vele mogelijkheden die we creëerden.”