Bekerduel Sportlust’46-FC Utrecht live op ESPN

Bendadi bezorgde zijn eigen club een droomaffiche, want eredivisonist FC Utrecht is in de eerste ronde de tegenstander. ,,We zijn blij dat we deze wedstrijd in Woerden kunnen spelen, want het is onze bedoeling om er een feestje van te maken voor de leden van de club en alle andere mensen die Sportlust’46 een warm hart toedragen’’, vertelt bestuurslid Rene Baelde van de Woerdense club. Hij hoopt zo snel mogelijk meer bekend te kunnen maken over de kaartverkoop voor het bekerduel.