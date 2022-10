Bendadi scoorde al eens tegen profclub: ‘FC Utrecht niet het idee geven dat ze lekker kunnen voetballen’

Door verschillende teamgenoten is Bendadi de afgelopen tijd al aangesproken met de vraag hoe het is om tegen profs te spelen. ,,Heel anders dan tegen amateurs’’, reageert hij. ,,Fysiek moet je nu eenmaal twee keer zo hard werken als normaliter tegen amateurs. Laten we ook realistisch zijn. Het is niet alsof wij moeten gaan opbouwen en voetballend goed zijn. We moeten vooral geen open huis houden. Je hebt namelijk ook geen zin in een oorwassing. Wij hoeven niet goed te gaan voetballen, dat moeten zij doen. Wij moeten ze vooral niet het idee geven dat ze lekker kunnen gaan voetballen.”