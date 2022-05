Bodegraven en De Rijnstreek vormen in de toekomst wellicht één club: ‘Laatste woord is aan de leden’

Het initiatief van de eerste verkenningen komt van de voetbalvereniging Bodegraven, vertelt procesbegeleider Ton Hendrickx. De Oudewaternaar was eerder betrokken bij de modernisering van het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties in Bodegraven-Reeuwijk. Ook was hij voorzitter van Unio in de periode van de fusie met OVS Oudewater (nu FC Oudewater) en begeleidde hij de fusie van VV Montfoort en MSV’19. ,,We hebben enkele gesprekken gevoerd over de toekomst en dit scenario sprong er bovenuit omdat de twee verenigingen qua cultuur en beleving het beste bij elkaar passen’’, aldus Hendrickx over Bodegraven en De Rijnstreek.