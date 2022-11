Boksers moeten voor vuur zorgen op podium Castellum: ‘Publiek heeft niets aan tamme partijtjes’

Beau Snellink was al wereldkam­pi­oen, maar World Cup wordt een nieuwe ervaring: ‘Nog veel te leren’

Hij is al wereldkampioen ploegenachtervolging, zou afgelopen voorjaar het WK allround rijden, maar reed nog nooit als individuele rijder in de World Cup. Dat gaat veranderen, want Beau Snellink plaatste zich afgelopen weekend op het World Cup Kwalificatie Toernooi (WCKT).

1 november