Corona zet Koert van Oosten op non-actief: ‘Zat me zo dwars dat ik hyperventileerde en paniekaanvallen kreeg’

VOETBAL TOTAAL Derde poging is raak voor Bergam­bacht, domper voor DONK en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Het Groene Hart telt ook volgend seizoen een club in de derde divisie. ARC zag in Volendam in de blessuretijd een verlenging aan de neus voorbij gaan en daarmee was ook de kans op promotie verkeken. Voor Bergambacht verliep de zaterdag feestelijker. Die club promoveerde ‘eindelijk’ naar de derde klasse. Lees hier alles over de finales van de nacompetitie.

19 juni