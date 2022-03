Criminele inmenging bij sportclubs: ‘Als iemand vervelend wordt, wijzen we ‘m de deur’

Voetballen op zaterdag lukt autoverko­per Robbert Dols niet, dus zwaait hij af bij Olympia

Hij heeft er met zijn twee broers, mededirecteuren van Mulder-Mazda, uitvoerig over gesproken, maar de zaterdag is heilig in de autoverkoop. Daarom stopt Robbert Dols na elf seizoenen als doelman van eersteklasser Olympia. ,,Het is niet anders.”

24 februari