De Rijnstreek keert terug tussen de eerste elftallen: ‘Plezier verdween omdat er geen uitdaging meer was’

Een even verrassende als logische wending op sportcomplex Weijpoort. Verrassend omdat de aanmelding net voor de sluitingsdatum werd afgerond en logisch omdat het ontbreken van prestatievoetbal een deel van de senioren ging tegenstaan, legt speler Jack Sluijk uit. ,,Je zag dat het plezier verdween, omdat er geen uitdaging meer was. Daarom zijn we in gesprek gegaan met het bestuur’’, aldus Sluijk.

Quote Een week voor de eerste bekerwed­strijd (3 september, red.) moeten wij een gediplo­meerd trainer hebben Robert van den Berg

De clubleiding zag wel wat in een terugkeer naar prestatievoetbal. ,,Maar dan moesten we wel minimaal zeventien of achttien spelers hebben voor het eerste elftal. En die hebben we nu’’, becijfert de 30-jarige die eerder al uitkwam voor de clubtop. Die gaat nu bestaan uit vooral twintigers, een enkele routinier en een aantal jonge spelers dat nog geen ervaring heeft met selectievoetbal. Verder keren Daan van Selm (Zwammerdam) en Jos Schonewille (WDS) terug op het oude nest.

Lijntjes uitgezet

Door de plotselinge ommezwaai moet de clubleiding nog wel flink aan de bak. Het bestuur is naarstig op zoek naar een trainer, verzorger én grensrechter. ,,Een week voor de eerste bekerwedstrijd (3 september, red.) moeten wij een gediplomeerd trainer hebben. Die is er nog niet, maar er zijn contacten gelegd en wat lijntjes uitgezet’’, schetst Robert van den Berg namens het bestuur de huidige situatie. De wedstrijdsecretaris zegt dat de mogelijke fusie met Bodegraven geen rol heeft gespeeld bij het besluit over de terugkeer van prestatievoetbal. ,,Maar het komt natuurlijk wel goed uit’’, geeft Van den Berg toe. Volgend jaar heeft De Rijnstreek wat te vieren, want dan bestaan de roodzwarten 75 jaar. ,,Dan vieren we zeker een feestje.’’

