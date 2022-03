Dertien goals in minder dan een uur, in Waddinxveen arriveert arbiter te laat na ongeval en dit gebeurde er nog meer op de voetbalvelden

Deze nieuwkomer schoot Sportlust’46 in zijn eerste duel direct naar een plek in de nacompeti­tie

Met Fouad Belarbi (27) heeft Sportlust’46 een ervaren aanvaller binnengehaald. Hij maakte deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en kwam later voor gerenommeerde amateurclubs uit. Belarbi was zaterdag in zijn eerste officiële duel direct belangrijk. Hij scoorde de derde treffer tegen ODIN’59 en zo veroverde Sportlust’46 op doelsaldo de periodetitel.

