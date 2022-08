Dick van Dijk is de grootste voetballer die Gouda ooit voortbracht, vindt jeugdvriend Ad: 'We waren als broers’

Joshua Patrick een van de nieuwe puzzelstuk­jes bij Sportlust’46: ‘De trainer denkt dat ik als rechtsback tot mijn recht kom’

Sportlust’46 heeft de voorbereiding afgetrapt met een wedstrijd in Utrecht. Tegen Hercules (3-2 verlies) werden de eerste stukjes gelegd in een puzzel die moet uitmonden in promotie naar de tweede divisie. Joshua Patrick was één van de negen nieuwelingen die voor het eerst in het shirt van de Woerdenaren meespeelde.

25 juli