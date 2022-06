Dominant Woerden laat tóch na kampioen te worden: ‘We bleven vechten en ervoor gaan’

Wie direct na het laatste fluitsignaal langs de DJ en de buienbar richting het vierde veld van sportcomplex Cromwijk kwam gelopen, hoefde geen vragen over de uitkomst te stellen. De speelsters van Woerden waren na een hectische slotfase waarin het net niet lukte, voor hun eigen dug-out neergeploft. In een halve cirkel zaten de Woerdense vrouwen hun teleurstelling en verdriet individueel te verwerken. Er werd geen woord gewisseld, op Woerden-coach Barbara Klaver na. Klaver ging de speelsters één voor één na en gaf woorden van troost en een knuffel.

Een paar meter verderop, in de cirkel waar Woerden de uitspeelcorner niet tot gelijkmaker - en kampioenschap - promoveerde, stonden de speelsters van Wateringse Veld ook in een cirkel. Met beide armen om een medespeelster zongen en sprongen zij wild in het rond. Wateringse Veld wist dat het kampioenschap kon worden behaald, maar wist ook dat Woerden in Den Haag met 3-0 te sterk was geweest. ,,We hebben het gewoon geflikt,” zei een speelster verbaasd tegen een meegereisde toeschouwer.

Veel druk

,,We hadden de hele club opgetrommeld,” verwees aanvoerder Anneloes Lambert naar het publiek dat in dikke rijen langs het veld stond opgesteld. ,,Er stond heel veel druk op deze wedstrijd. Nu was het moment. Sommige speelsters sliepen de afgelopen dagen slecht, veel rollen in bed. Ik merkte het ook aan mijzelf. Toch zijn we gewoon twee uur voor de wedstrijd naar de club gegaan en hebben we heel positief naar de wedstrijd toegewerkt. Iedereen was ervan overtuigd dat het ging lukken. We gingen genieten van de wedstrijd en het moment.”

Door een vroege treffer van Lambert kwam Woerden al in het eerste kwart op voorsprong. Maar aan het eind van het eerste kwart was de verhouding diametraal tegenovergesteld. Wateringse Veld scoorde in een tijdsbestek van tien minuten maar liefst vier keer. De rest van de wedstrijd hockeyde Woerden tegen de spreekwoordelijke wind in. Vlak voor rust kwam de 4-2, aan het begin van het vierde kwart de 4-3 en hoewel het publiek de ploeg naar voren stuwde, kwam de gelijkmaker niet.

Quote Tot de laatste minuut hebben we erin geloofd Anneloes Lambert, aanvoerder

Balen

Lambert: ,,We balen echt super erg. Het publiek heeft zo voor ons staan juichen, dat gaf ons ook echt een boost. In de eerste kwart zijn we net te veel onder de druk bezweken. Daarna was het heel lastig om het nog goed te maken, hoewel we de overhand hadden. We bleven vechten en ervoor gaan. Tot de laatste minuut hebben we erin geloofd. Maar helaas. Gelukkig hebben we volgende week nog een kans. Dan gaan er weer voor.”

Doordat Woerden nu als tweede de competitie afsluit, reist het volgende week af naar Arnhem. Daar speelt het in een poule van zes tegen elk van de opponenten een wedstrijd van een halfuur. De twee best presterende teams promoveren naar de derde klasse.

De mannen van Abcoude hebben hun reguliere competitie met een overwinning afgesloten. Thuis tegen Westerpark werd het 4-2 voor de nummer twee van de tweede klasse. Door deze eindklassering promoveert Abcoude naar de eerste klasse. Coach Benjamin Bos: ,,We zijn heel trots op deze jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar, met de ontwikkeling van dit seizoen en het mooie resultaat.”