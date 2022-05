Donny Donker mag naar EK in Israël, maar ziet op tegen vliegreis: ‘Ogen dicht en hopen dat het snel voorbij is’

Vanmiddag stapt Donny Donker in het vliegtuig, met als eindbestemming het Israëlische Tel Aviv. De 27-jarige jiu jitsuka van Den Edel Gouda komt donderdag in actie op de openingsdag van het EK Jiu Jitsu. ,,Ik zie wel een beetje op tegen de vliegreis”, vertelt Donker, die uitkomt in de gewichtsklasse tot 85 kilogram. ,,Ik ben geen fan van vliegen. Normaal is het EK dichterbij en kan ik met de auto reizen. Die vliegreis is wel een beetje een dingetje.”