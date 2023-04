Door blessure bij ploeggenoot maakte Robin van der Vliet ontknoping bij Dalto mee: ‘Kippenvel van sfeer’

Van een afstandje bekeek Robin van der Vliet dinsdagavond de feestvierende spelers en het publiek van Groen Geel. Met Dalto had ze net de return in Wormer verloren en daarmee kwam er ook voor Van der Vliet een einde aan de promotiedroom richting Korfbal League. Heel even viel ze in, zes minuten voor tijd in een kolkende korfbalhal, maar kon voor Dalto het verschil niet maken. 22 seconden voor tijd mikte Groen Geel de winnende in de korf.