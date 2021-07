Drie op een rij voor Quirine Lemoine

poll Vrouwen die meedoen bij de mannen? Aanvoer­ders van regioteams twijfelen aan haalbaar­heid

27 mei Na een pilot in Friesland waarbij een vrouw dispensatie kreeg om bij de mannen te voetballen, heeft de KNVB nu besloten om vrouwen ook in het seniorenvoetbal bij mannen te laten spelen. Maar of dat in de praktijk ook echt zal gebeuren? Enkele aanvoerders van regionale voetbalteams hebben twijfels bij de haalbaarheid.