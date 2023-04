Echte werk gaat nu beginnen voor international Jorn Winkelhorst: strijd om landstitel barst los

Voor de waterpolomannen van WIDEX GZC DONK en AZC en de vrouwen van GZC DONK gaat het echte werk vrijdagavond beginnen. De drie regioteams spelen dan hun eerste duel in een best-of-three in de kwartfinales van de play-offs om de landstitels. Bij de Goudse club kan international Jorn Winkelhorst die nieuw is dit seizoen een belangrijke rol gaan spelen.