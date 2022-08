Eerste Tour de France Femmes heeft indruk gemaakt op Ellen van Dijk en Lorena Wiebes

,,Heel gaaf, ik heb er erg van genoten. Door het dragen van de Europese kampioenstrui werd ik herkend en toegejuicht. Prachtig. De publieke belangstelling was groot en de uitgebreide TV-registratie deed het vrouwenwielrennen goed’’, aldus de houdster van het werelduurrecord. En enigszins kritisch: ,,Met Trek-Segafredo hoopten we op een etappezege voor wereldkampioene Elisa Balsamo en een hogere eindklassering dan de zesde plaats van Elisa Longho-Borghini. Hoewel dat natuurlijk niet slecht is.”

Herstellen

Wiebes begon wel aan de voorlaatste bergetappe, maar voltooide die niet. Met veel schaafwonden en hechtingen in haar elleboog moest ze opgeven. ,,Bijzonder jammer’’, aldus Wiebes, ,,want je wilt zo’n belangrijke meerdaagse natuurlijk uitrijden. Ik heb hard gevochten om aan te klampen, maar moest van de fiets. Dat zit me bepaald niet lekker want ik wil altijd en overal presteren. Voorlopig moet ik even rust nemen om te herstellen.”