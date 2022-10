Elmaraije-show bij Nieuwkoop, derby tussen SCH’44 en VEP eindigt met driemaal rood en dit gebeurde nog meer op de voetbalvelden

VOETBAL TOTAAL Sportlust’46 weet weer wat winnen is en lees hier ook welke clubs actief blijven in bekertoer­nooi

Voor de eerste keer in vijf wedstrijden mocht Sportlust’46 weer eens een overwinning vieren. Het was ook feest bij Alphense Boys, dat de wisselspelers mocht danken tegen Heino. De clubs in de eerste klasse en lager sloten de poulefase van het bekertoernooi af. Lees hier alles over de afloop van alle wedstrijden van dit weekeinde.

18 september