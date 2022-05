Erwin Timmerarends wil oogsten dit seizoen: ‘Geen verbouwing en gezinsuitbreiding aan mijn hoofd’

,,Afgelopen winter heb ik met een groepje van zes man keihard getraind”, vertelt Timmerarends gedreven. ,,In een schuur op het boerenerf van Jaco de Groot in Kamerik hebben we een schans nagebouwd en daar de nodige sprongen gemaakt. Ik had geen zaken als het verbouwen van een huis en de gewenste gezinsuitbreiding aan mijn hoofd. Ik ben fit en vind het tijd om een superseizoen neer te zetten. De opbouw van mijn wedstrijd was perfect. Mijn eerste sprong was meteen finalewaardig, waarna ik in mijn vier volgende pogingen alle tijd kreeg om de polsstok goed in het water te positioneren. De 20.44 meter van Jaco de Groot zette mij extra op scherp.”