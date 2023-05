Evers grijpt in en Sportlust’46 mag nog een beetje hopen; dit gebeurde er op de voetbalvelden

VOETBAL TOTAAL Jodan Boys wint bij angstge­gner, vuurwerk legt derby stil en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Jodan Boys boekte zaterdag een broodnodige overwinning en deed dat nota bene bij angstgegner Achilles Veen. Als laatste regioclubs mochten ook TAVV en Woubrugge zaterdag hun eerste competitiezege vieren. In de derde klasse werd de derby tussen Bergambacht en Schoonhoven enige tijd gestaakt. Na sportief vuurwerk was er op het veld ook knallend vuurwerk te zien en dat was reden om het duel stil te leggen. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.