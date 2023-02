FC Abcoude leeft volop mee met Jendro Halman: ‘De groep is door deze tegenslag nog hechter geworden’

Veel sportclubs in de zorgen, maar deze níet: ‘Klaar om te verbouwen’

In een week waarin honderden voetbalclubs zich grote zorgen maakten over de toekomst, komt Montfoort SV’19 met een ander geluid. Rond het duel met ZOB (3-2), waarin de eerste periodetitel werd veroverd, vertelt bestuurslid Marko Hoogenboom over de verbouwplannen op het complex.