Feyenoord ‘speelt met angst’ voor ARC, maar wint wél en dat kost Alphenaren de koppositie

In Rotterdam had ARC de kans om de koppositie in de hoofdklasse te pakken. Maar op eigen veld was Feyenoord de gelukkigste en won met 3-1 van de Alphenaren. Daardoor pakte ARC niet alleen de koppositie niet, maar zag het ook Rijnvogels op gelijke hoogte komen.

Het was een druk weekend voor ARC. De dag voor Pasen werkte de ploeg die eerder deze maand een nacompetitieticket veilig stelde een competitiewedstrijd tegen DUNO af. Een vlammend begin leidde een 4-0 voorsprong in. Dat gaf Mark Evers de mogelijkheid om met nog een half uur te spelen door te wisselen en spelers rust te gunnen. De ploeg uit Doorwerth kwam nog terug tot 4-2, maar geen haan die daar naar kraaide. Omdat koploper Capelle verrassend van Achilles Veen verloor, naderde ARC de koppositie tot op één punt.

Twee etmalen later moest de Racing alweer aan de bak. Op Varkenoord herhaalde de ploeg het recept van zaterdag. Na minder dan een handvol minuten stond ARC alweer op voorsprong. Jordi Tuithof scoorde en ARC leek opnieuw op weg naar de zoveelste overwinning. Maar zo snel als Feyenoord op achterstand kwam, zo snel kwam het weer op gelijke hoogte.

Moeilijke wedstrijd

Mark Evers: ,,We wisten dat we vandaag een moeilijke uitwedstrijd op het programma hadden staan. Ik keek ervan op dat Feyenoord zich aan ons hadden aangepast. Dat is bijzonder als je ziet waar wij vandaan komen. Ze speelden met angst voor ARC.”

Na de tegentreffer hergreep ARC de dominante rol en poogde het met hun kenmerkende spel vol dynamiek en beweging Feyenoord te verschalken. Ouwendijk en Kaabouni kregen beide de kans om de dominante positie te belonen, maar faalden. Laatstgenoemde werd vijf minuten voor rust na drie snelle balcontacten de linkerflank op gestuurd. Op snelheid schudde hij zijn directe tegenstander af, liep richting het zestienmetergebied en speelde de bal breed op de inkomende Jordi Tuithof. Van dicht bij het doel liet de doelpuntenmaker na wat hij eerder wel deed: de bal eindigde op de lat.

Op slag van rust kwam Feyenoord na een spaarzame counter wel tot scoren. Fanny Waandels - voormalig speler van Be Fair en Jodan Boys - gaf aan de rechterkant van het veld na een schijnschot de bal aan Walter Bennett, die scoorde. Na rust was ARC minder dominant, maar nog altijd de bovenliggende partij. Pas toen de ruimtes nog groter werden, kwam Feyenoord opnieuw tot scoren. Ditmaal was Fanny Waandels zelf de man die scoorde.

Frustrerend

,,Alles aan dit duel was positief, behalve de uitslag,” aldus de coach van de Alphenaren. ,,De meest angstige ploeg heeft vandaag gewonnen. Als wij op 1-2 komen, winnen we. Dat weet ik zeker. Alle twijfelmomentjes vallen dan ook precies niet in ons voordeel uit. Bij een achterstand werkt dat dan frustrerend. Maar ik ben hartstikke trots dat we tot het eind van de wedstrijd zijn blijven werken. Je zag dat wij conditioneel sterker waren. Ondanks het weer en breedte van de selectie bleven we gaan.”

Na afloop van het duel bleek dat ARC de koppositie had kunnen veroveren. Capelle stond lange tijd op een 1-0 voorsprong tegen hekkensluiter Rijsoord. Het duel eindigde in 1-1. Nieuw puntverlies betekende dat Capelle één punt uitliep, waardoor de marge nu twee is. Rijnvogels won tijdens de dubbele speelronde als enige van de top drie beide wedstrijden en voegt zich nu bij ARC op plek twee. Evers: ,,We gaan met zijn drieën om het kampioenschap strijden. Dat wordt heel interessant en leuk.”

2. Jordi Tuithof 0-1, 3. Sandin Avdic 1-1, 45. Walter Bennett 2-1., 75. Fanny Waandels 3-1. Opstelling ARC: Balk; Martins Da Silva (79. Van Stijn), Prins, Ligtvoet (56. Van den Hoek), Van IJzendoorn; Arnoldus (61. Samsom), Kooij, Ouwendijk; Tuithof (61. De Groot), De Oude, Kaabouni (79. Baatje).