Flinke nederlaag en fraaie groepsfoto: Alphen gaat met trots ten onder tegen hoofdklasser HDM

Alphen is er niet in geslaagd om de derde ronde van de Gold Cup te bereiken. Niet geheel verrassend was hoofdklasser HDM met 2-6 te sterk.

Hoeveel aan spanning toe te schrijven was en hoe veel aan het niveauverschil is niet met zekerheid te zeggen, maar feit was dat het na dertien minuten 0-2 voor de Haagse gasten was. Toch werd Alphen niet weggespeeld. HDM maakte in het begin het verschil door slimmigheidjes en een hogere handelingssnelheid. Vroeg in het derde kwart tekenden de Hagenaars voor de derde treffer.

Op dat moment leek er iets van Alphen af te vallen. De thuisploeg veroverde de eerste strafcorner, wat tot gejuich leidde. Een minuut later werd het gejuich nog luider, toen Maarten Spillenaar had gescoord. Twee minuten later speelde Alphen de bal soepel door de HDM-verdediging. Eindstation was Jasper Habets, die voor de 2-3 tekende.

Quote Ik verdiep me niet in tegenstan­ders, maar er is altijd meer mogelijk dan je denkt Fabian Pastijn

Zelfs Fabian Pastijn voelde vooraf enige spanning, al kreeg hij daar pas in een laat stadium last van. ,,Toen de loting kwam, merkte ik dat iedereen enthousiast was. Ik vroeg me af welk niveau ze eigenlijk speelden. Dat heb ik wel vaker. Daarin ben ik een beetje spuit elf’’, reageerde de Alphen-hockeyer nuchter op de ontmoeting met HDM. ,,Ik ben bijgepraat en daarom merkte ik vandaag meer spanning dan normaal. Ik ben altijd vrij rustig, maar op werk vroegen ze vandaag of ik oké was.”

Meer mogelijk

Na de aansluitingstreffer van Habets ontwikkelde zich in het hoofd van Pastijn een droomscenario. ,,Op dat moment dacht ik: we gaan ze pakken. Op papier is het verschil groot, maar ik merkte daar minder van dan iedereen op voorhand zei. Wij konden gewoon meedoen. Ik verdiep me niet in tegenstanders, maar er is altijd meer mogelijk dan je denkt.”

Aan de droom van Pastijn maakte HDM snel een einde door de vierde en even later op technisch superieure wijze de vijfde treffer te maken. Via een strafcorner kwam de eindstand op het scorebord.

,,Het is een enorm bijzondere ervaring voor ons allemaal. Met mij doet het toch ook wel wat’’, bekende Pastijn. ,,Als ik oud en versleten ben, ga ik hier nog wel aan terugdenken.” Hij kan dat dan doen met in zijn handen de groepsfoto die beide teams na afloop maakten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.