Fraaie reeks van ARC voorbij en nu moet de ploeg in de herkansing voor periodetitel: ‘Zou loon naar werken zijn’

Voetbal Totaal Sportlust’46 is koppositie weer kwijt en Montfoort SV’19 gemoti­veerd door kranten­knip­sel; dit gebeurde er dit weekeinde op de voetbalvel­den

Sportlust’46 was een week geleden dolgelukkig, na het winnen van de eerste periodetitel. Maar nu is de Woerdense ploeg de koppositie in de derde divisie weer kwijt. Laagvlieger DOVO was met 3-1 te sterk. Eersteklasser Montfoort SV’19 boekte een nuttige zege. Tegen Roda’46 haalden de Montfoorters motivatie uit een krantenknipsel. Koplopers Zwammerdam en Haastrecht lieten het dit weekeinde afweten. Beide vierdeklassers speelden gelijk. Hieronder het overzicht van de regionale wedstrijden in het amateurvoetbal.

20 februari