Frans won in binnen- en buitenland, maar miste door een enkelblessure de Olympische Spelen

De World Games volgde ze via de laptop, maar nu staat Ruby samen met broer Boy op het WK

Liefst veertien jiu jitsuka’s van Den Edel Gouda komen vanaf morgen in actie op het WK Jiu Jitsu in Abu Dhabi. Boy (27) en Ruby Vogelzang (18) zijn twee exponenten uit de Goudse opleiding van bondscoach Allard Schulenklopper. Beiden zijn kansrijk in hun klassen.

27 oktober