Fred de Gruijl (88) was een geboren winnaar en behoorde tot de ‘grote vier’ van Gouda

Zijn glorietijd ligt ver achter ons. Fred de Gruijl, die zondag op 88-jarige leeftijd overleed, behoorde met Arie van Schaik, Jan Kruitbosch en Piet Frederiks in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw tot de beste spelers van voetbalvereniging Gouda. De Gruijl was een geboren winnaar.

De stopperspil van Gouda werd met de rood-witten tweemaal amateurkampioen van Nederland. Dat hij bij Gouda voetbalde was voor een buitenstaander wonderlijk, want hij keek vanuit de ouderlijke woning aan de Walvisstraat recht op het ONA-veld. Zijn vader, broers, ooms en neven hadden echter reeds gekozen voor de club aan de Nieuwe Vaart. Fred de Gruijl volgde hun spoor en bleek honkvast. Hij is nooit van club veranderd, ook al hadden profclubs als Blauw Wit, Elinkwijk en Holland Sport een oogje op de stoere metaalbewerker van de Goudse Machinefabriek. Het bestuur van Gouda wist echter een overstap te voorkomen. ,,Ik speelde toch al tegen de sterkste amateurs. Dat was net zo leuk.”

Spektakelstuk

De boomlange stopperspil herinnerde zich in de vele interviews over zijn loopbaan vooral het enorme aantal supporters dat Gouda in 1959 en 1960 steunde in de beslissingswedstrijden tegen ESCA (6-4) en Quick Nijmegen (2-1). Bij dat laatste duel volgden 9000 toeschouwers op het veld van Vitesse het spektakelstuk. De Gruijl stuurde na rust bij 0-1 iedereen naar voren. Hij nam het in z’n eentje op tegen de voorhoede van Quick. Intussen zorgden Dick Willemse en Arie van Schaik voor een 2-1 overwinning.

Fred de Gruijl stopte in 1973 met voetbal op het hoogste niveau. Hij was toen 39 jaar oud en nog vitaal genoeg om jongere tegenstanders van zich af te schudden. De man met de ‘uitschuifbare benen’ had zoveel kijk op het spel dat hij nooit in de problemen kwam. De Gruijl was ook niet te beroerd om stevig uit te delen. Hij knokte van de eerste tot de laatste minuut. Die instelling zag hij later zelden terug bij zijn opvolgers. De sportieve teloorgang van Gouda ging hem aan het hart. Niettemin bleven hij en zijn vrouw Corrie lange tijd beschikbaar voor klussen op sportpark Groenhoven.

