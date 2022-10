Geen hardloop maar terugloop: aantal deelnemers aan wedstrijden fors afgenomen

Rondje langs de velden: Ex-profs op bezoek bij ARC en Sportlust’46 nog niet in paniek

Bij ARC staan vanmiddag enkele bekenden namen op het veld. De Alphenaren, momenteel tweede in de vierde divisie, nemen het op tegen Smitshoek, dat de beschikking heeft over enkele voormalige profvoetballers. Dit en meer in Rondje langs de velden.

16 september