Goudse tafeltennissters niet bang voor degradatiespook

Het publiek in de speelzaal aan de Groen van Prinsterersingel in Gouda zal zaterdag geen moment het idee hebben gehad dat het zat te kijken naar een wedstrijd tussen de twee laagst geklasseerde teams in de poule. Het duel tussen thuisclub Vriendenschaar en De Treffers uit Roelofarendsveen kende veel mooie en langdurige slagenwisselingen, waarin opvallend weinig fouten werden gemaakt.

De openingspartij, tussen Sabine Brand en Charell Schoonbrood, werd nog relatief gemakkelijk gewonnen door de meest aanvallend ingestelde speelster van de twee. Schoonbrood oogde zelfverzekerder, legde meer variatie in haar spel, en won verdiend in drie games. Vervolgens leek Malu van der Vooren tegen Coco Antonissen de thuisclub weer op gelijke hoogte te brengen. De Goudse won de eerste twee games, kwam zelfs op matchpoint in de derde maar capituleerde uiteindelijk toch.

De bij Vriendenschaar debuterende Anita de Jong moest even haar draai zien te vinden. Na de met 6-11 tegen Myrna van Haastrecht verloren eerste game bleek de Goudse op toeren gekomen. De linkshandige De Jong pareerde elke aanval van Van Haastrecht met een sterk blok en het eerste punt voor de thuisclub kon genoteerd worden.

Het dubbelspel werd een eenvoudige prooi voor De Treffers. Antonissen en Van Haastrecht hielden met goed geplaatste aanvalsslagen het koppel Van der Vooren/Brand onder druk. Met 4-11, 3-11 en 7-11 ging de winst naar de gasten.

Quote Anita heeft duidelijk een plan met haar lange service waarop je eigenlijk wel moet openen Charell Schoonbrood

In het vervolg van de wedstrijd kwam voor Vriendenschaar opnieuw Anita de Jong tot scoren. Tegen Coco Antonissen werkte ze een 0-2 achterstand in games weg en zegevierde ze met 11-7 in de vijfde. Ook Charell Schoonbrood werd op een lesje effectief blokken getrakteerd. ,,Na mijn 11-4 winst in de derde game dacht ik het lek boven te hebben’’, sprak Schoonbrood na afloop van het duel. ,,We hebben een heerlijke partij gespeeld. Anita heeft duidelijk een plan met haar lange service waarop je eigenlijk wel moet openen. Daarna probeerde ik tempo te maken. Maar ze heeft echt alles terug, en je moet er maar langs zien te komen.’’

Voor beide ploegen kwam de 7-3 eindstand in het voordeel van De Treffers niet als een verrassing. Nadia Rietveld, die deze zomer hard heeft gewerkt om de personele problemen voor Vriendenschaar op te lossen, vond dat haar team één of twee puntjes meer had verdiend: ,,Als zoveel partijen in vijven worden beslist zijn we bijna gelijkwaardig.’’

Opnieuw een stap terug doen ziet ze dan ook niet zitten. ,,We gaan proberen meer punten te halen dan de nummer vijf uit 1A. Hopelijk komen we dan in aanmerking voor een restplaats.’’ Ze krijgt bijval van Charell Schoonbrood: ,,Vriendenschaar heeft niets te zoeken in de tweede divisie. Zeker met leuke nieuwe speelsters zoals Anita de Jong, die er vandaag zomaar drie wint. Mocht het toch zover komen dan worden ze meteen kampioen.’’

