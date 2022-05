Groene Hart present in finale Conference League: ‘Dat ene doelpuntje voor Roma mag Rick maken’

Henk van Hof was als jeugdtrainer bij de A1 van Alphense Boys werkzaam, toen Toornstra hem vroeg of het mogelijk was mee te trainen met dat elftal op vrijdagmiddag. ,,Jens was net senior geworden, dus zijn vraag verbaasde me een beetje”, zegt Van Hof, die de voetballer twee jaar onder zijn hoede had gehad bij de club.



,,Maar Jens is een leergierige en ambitieuze jongen die aanvoelde dat hij verder kon komen dan Alphense Boys. Een prima gozer, nuchter, bescheiden en altijd bereid om hard te werken. Ik vond het uitstekend dat hij kwam meetrainen om wat extra uurtjes te maken.”