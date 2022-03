GZC DONK-speler Sabine Bergsma is niet bang voor dominant ZV De Zaan: ‘We zijn zeker niet kansloos’

,,Gezien de uitslagen in de competitie voert ZV de Zaan de boventoon, zij hebben bijna alles gewonnen”, stelt Bergsma. ,,Wij zijn daarom de underdog komend weekend. Maar van de drie duels die we tegen De Zaan speelden, gebeurde dat tweemaal zonder een echte keeper. We zijn alle drie wedstrijden tegen hen niet compleet geweest. Bij De Zaan gaat de druk hoog zijn, omdat ze voor het eerst in jaren weer de grootste kans maken om de titel te pakken. Maar wij hebben een voordeel dat we tegen ZVL al twee spannende wedstrijden onder hoge druk speelden. We voelden de adrenaline al een paar keer in ons lijf tijdens de twee strafworpenseries tegen ZVL, terwijl De Zaan twee keer een makkie had in hun kwartfinale tegen PSV.”