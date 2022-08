Hij gaf zijn jawoord en trainde al mee, maar Donovan Olivieira zegde Alphense Boys af: ‘Speel liever op zaterdag’

Bij Montfoort SV’19 terugge­keer­de Ricardo Bakker wil jonge spelers iets leren: ‘Ik heb wel wat meegemaakt’

Na vier jaar actief bij Maarssen te zijn geweest, keert Ricardo Bakker dit jaar weer terug bij Montfoort SV’19. Zijn ambitie is nog onverminderd groot. Toch was de combinatie tussen presteren en gezelligheid een belangrijke factor in zijn keuze.

16 augustus