Hockeysters Woerden promoveren na herkansing alsnog: ‘Goed voor de uitstraling van de club’

Anderhalve week geleden kon en moést Woerden de kroon op haar seizoen zetten. Dat lukte niet. Op eigen veld verloren de Woerdense hockeysters de wedstrijd en het kampioenschap met 3-4. Afgelopen zondag werd in Arnhem via de herkansing alsnog promotie bewerkstelligd.

Rijendik stonden de toeschouwers rondom het eigen veld in Woerden. Een dj speelde opzwepende muziek, er was een voorsprong van twee punten en het zonnetje lachte de speelsters tegemoet. Alle ingrediënten om er een gedenkwaardige middag van te maken, waren op 12 juni aanwezig. Tegen Wateringse Veld - de laatst overgebleven achtervolger van de ploeg die vanaf de eerste speelronde bovenaan had gestaan - kwam Woerden snel op voorsprong. Maar toen ging het fout. Vier tegentreffers in tien minuten. Er volgde een race tegen de klok die niet te winnen viel: 3-4 verlies.

,,Ik merkte aan mijzelf en aan veel teamgenoten dat de teleurstelling de dag erna nog erg aanwezig was. We baalden echt,” vertelt Woerden-aanvoerder Anneloes Lambert. ,,Op de training was iedereen nog chagrijnig. Toen realiseerden we ons wel langzaam dat we nog een kans om te promoveren hadden. Het lukte om de knop om te zetten: aan het eind van de training waren we er allemaal weer bij.”

Herkansing

Die herkansing vond afgelopen zondag plaats. In Arnhem waren de zes teams die het seizoen op de tweede plek hadden afgesloten, uitgenodigd om te strijden om twee startbewijzen voor de derde klasse van volgend seizoen. Woerden reisde als topfavoriet af. Daar waar het gat tussen de kampioen en de achtervolging in andere vierde klassen soms meer dan twee handenvol punten was, stak Woerden op één speelronde na met kop en schouders boven de concurrentie uit.

Quote Als we zouden verliezen was dat geen schande geweest Anneloes Lambert

Lambert: ,,Ik dacht eigenlijk dat het wel goed zou komen. We zijn het hele seizoen al heel sterk. Maar we kwamen de eerste wedstrijd met 1-0 achter en de wedstrijden waren maar vijfentwintig minuten lang. Gelukkig konden we door volle druk te spelen in de laatste minuten nog 2-1 maken, maar ik schrok eigenlijk wel van het niveau. Iedereen was optimaal gemotiveerd en kon goed hockeyen. Als we zouden verliezen was dat geen schande geweest.”

Beste van de dag

Maar Woerden verspeelde haar tweede kans op een promotie niet. Na de overwinning in de openingswedstrijd volgde een gelijkspel, een nederlaag een overwinning. Tijdens de laatste wedstrijd stond promotie op het spel. Wat tijdens de kampioenswedstrijd tegen Wateringse Veld niet lukte, lukte in Arnhem wel. Woerden speelde haar beste wedstrijd van de dag. De ploeg van Barbara Klaver won met 2-0 en eindigde daardoor bovenaan de groep van zes. Woerden komt volgend seizoen uit in de derde klasse. ,,Ook de tweede plek was genoeg geweest, maar we wilden bewijzen dat we de beste van de dag waren. Het was namelijk heel erg aan elkaar gewaagd. Iedereen kon van iedereen winnen.”

Nadat de bierfusten in Arnhem leeg bleken te zijn, reisden de Woerdense vrouwen af naar hun thuisstad om daar onder het genot van pizza en bier met de supporters van de muziek te genieten en op de tafels te dansen. ,,Het hele seizoen weet je dat je beter dan de tegenstander bent. Je kan dus eigenlijk alleen maar verliezen. Nu spelen we volgend seizoen in de derde klasse. Dat is beter voor de uitstraling van de club, want we willen met Woerden op een zo hoog mogelijk niveau spelen, maar het is ook beter voor ons spel. In de derde klasse is het niet erg als je een keer een wedstrijd verliest. Daardoor kunnen we volgend seizoen veel vrijer gaan hockeyen.”

