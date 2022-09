Hugo Borst schrijft brief aan plots overleden Gerrit Jan van Heemst: ‘Je mocht er zijn kerel’

Begrijp dat je dood bent. Ik ben daar erg verdrietig over. Ik was, op afstand, op je gesteld. Ik vond je een ontzettend leuk, zachtaardig mens. Soms schreef je heel goede stukken. Blij dat die Hard gras gehaald hebben. Ik zat van de week te wachten op je volgende verhaal. Maar je kwam wel vaker niet af. Dat gebeurde dan twee maanden later wel. Of vier maanden later. Je nam je tijd. Ik ben nieuwsgierig hoe je laatste stuk is geworden. Maar misschien is het niet af gekomen.