In de winter leeft Tosca voor haar sport uit de koffer: ‘Eigenlijk kom ik overal wel graag’

Delano Mac-Nack beleeft zijn doorbraak bij VEP: ‘Jammer dat mijn vader dit niet kan zien’

Delano Mac-Nack (20) is met vier goals en vier assist bezig met een goed seizoen bij de hoofdmacht van VEP. Toch heeft hij VEP niet kunnen behoeden van een verlies. De wedstrijd eindigde in een 2-3 nederlaag. ,,Het is jammer dat mijn vader dit niet kan zien.”