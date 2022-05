Inbraakpoging daags na topper bij Sportlust’46 zonder veel schade: ‘Gebruiken geen contant geld meer in de kantine’

Toen enkele vrijwilligers zondagochtend het complex betraden om een begin te maken met het schoonmaken na de topper in de derde divisie van een dag eerder, werden ze geconfronteerd met de sporen van de inbraak. Bij de commissiekamer had een inbreker een koevoet tegen het kozijn aan gezet en is zo binnen gekomen. De schade voor de Woerdense derdedivisionist is beperkt gebleven. ,,Er is namelijk niets van waarde meegenomen, maar een nieuw kozijn kost ook flink wat geld”, vertelde Baelde.

In gesprek

Zondag is de politie direct ingelicht en kwam ter plaatse. Daar is ook aangifte gedaan van inbraak en vernieling. ,,Misschien is het wel iemand geweest die op het sportpark is geweest en gezien heeft dat het behoorlijk druk is geweest. Er is alleen mede vanwege veiligheid geen contant geld meer aanwezig bij de club. Ook de kaartverkoop gaat vrijwel allemaal online.”

Er hangen rondom het complex verschillende camera’s waar de inbreker naar alle waarschijnlijkheid op zichtbaar is. ,,Mocht de politie die beelden willen hebben, dan werken wij daar volledig aan mee. We willen anderzijds ook graag met de dader in gesprek om tot een oplossing te komen, maar de kans dat diegene komt is denk ik vrij klein.”

