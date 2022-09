Jan (38) kreeg zuurstoftekort door corona en pakt nu zijn schaakgeheugen aan: ‘Ik wil mijn brein testen’

Ruim 16 maanden ondervindt Jan Werle (38) uit Woerden problemen met zijn gezondheid als gevolg van een coronabesmetting. In mei 2021 werd hij tijdens een wedstrijd voor zijn Bundesligaclub Bremen opeens hondsberoerd. ,,Ik heb vijf dagen op bed gelegen in een hotel in Berlijn. Ik wist niet wat me overkwam. Mijn geheugen bleek te zijn aangetast door zuurstoftekort. Het herstel verloopt sindsdien langzaam. Ik kan wel schaakles en schaaktraining geven, maar het lukt me niet om een partij op niveau te spelen. Daarom wil ik mijn brein in kleine toernooitjes testen. Het Open Gouds kampioenschap is een rapid toernooi van zeven ronden met 20 minuten bedenktijd per speler. Ideaal voor een meting van de actuele situatie. De eindrangschikking is niet belangrijk.”