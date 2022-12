Julia Remmerswaal uit Alphen rekent op speeltijd op EK zaalhockey: ‘We gaan voor goud’

,,We gaan voor goud, dat is ons doel’’, klinkt Julia Remmerswaal overtuigend. De keepster van het Nederlands dameszaalhockeyteam strijdt tot en met 11 december in Hamburg om de Europese titel. Dan moet de ploeg van bondscoach Kristiaan Timman afrekenen met gastland Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Turkije en Oekraïne. De toernooiopzet verschilt met die van voorgaande edities toen er sprake was van twee poules waarbij de nummers één het tegen elkaar opnamen in de eindstrijd.

,,Nu speel je tegen alle ploegen één wedstrijd en de nummers één en twee spelen de finale’’, weet Remmerswaal. De keepster van de Haagse hoofdklasser HDM (Haagsche Delftsche Mixed, opgericht in 1908) moet voor een plaats in het doel concurreren met Alexandra Heerbaart, doelvrouw van hoofdklassekoploper SCHC en vaste waarde van Oranje. ,,Je kunt ons niet echt één op één vergelijken. Alexandra is een ander soort keeper, heeft veel ervaring en heeft het goed gedaan’’, prijst Remmerswaal haar concurrente.

Verschil tussen veld en zaal

Toch rekent de 27-jarige op speeltijd en wil ze belangrijk zijn voor het team. Keepen op het veld of in de zaal verschilt nogal van elkaar, vindt Remmerswaal die op haar veertiende jaar vanwege haar sportieve ambities hockeyclub Alphen verruilde voor de uitdaging bij HDM. ,,Op het veld heb je soms weinig te doen. In de zaal gaat het sneller en ben je meer betrokken bij het spel. Je moet de lijntjes kunnen doorzien.’’

HDM staat halverwege de veldcompetitie op de zevende plaats. Een tikje teleurstellend, maar een plaats in de play-offs (de eerste vier ploegen) heeft Remmerswaal nog niet opgegeven. Haar persoonlijke sportieve hoogtepunt hoopt zij in 2024 te bereiken: met de veldselectie op de Olympische Spelen in Parijs. ,,Dat blijft mijn doel. Daar wil je zoveel mogelijk spelen en ervan genieten dat je er staat.’’

