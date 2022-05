Kampioenschap van SC Woerden is te danken aan stabiliteit: ‘Wij zijn moeilijk te kloppen’

Uitzinnig van vreugde rende Jacinto Papilaja al na zes minuten voetbal richting cornervlag. Daar aangekomen trok hij de vlag uit de grond om hem triomfantelijk in de lucht te steken. De jonge aanvaller had zojuist zijn ploeg op voorsprong geschoten in de kampioenswedstrijd tegen Zwammerdam. Een ingestudeerd kunstje werd na afloop duidelijk toen hij in de catacomben werd toegezongen. ‘Juichen bij de cornervlag. Vakken zitten vol. Woerden in extase, want Jacinto scoort een goal. Papilaja!’ Zelf had hij nog altijd zijn vieze kleding aan nadat hij samen met hoofdtrainer Mike Doornkamp in een naastgelegen sloot was gesprongen om het kampioenschap te vieren.