Kansen genoeg, maar Sportlust’46 volgt tegen nieuwkomer Urk het slechte voorbeeld van Sparta Nijkerk

Nabij de kleedkamers in Woerden kon Urk-trainer Gert Jan Karsten zijn tevredenheid niet verbergen. Op een toon waarin enige trots doorklonk, vertelde hij aan zijn omstanders hoe zijn ploeg met enig geluk de drie punten in Woerden had behaald. ,,We scoren de eerste de beste keer uit een van richting veranderde vrije trap en onze eerste fatsoenlijke aanval is ook direct een doelpunt. Eigenlijk had het al 4-0 voor hun moeten staan’’, aldus Karsten. De verbaal luid aanwezige trainer kreeg een bedenkelijke blik toegeworpen van enkele Sportlust’46-spelers die even verderop stonden bij te komen van de nederlaag.