Keepers van Alphen leren hun vak straks van oud-prof Ed de Goeij

Tijd begint te dringen in de degradatiezone: ‘Sportieve aspect niet altijd bovenaan, daar heb ik me op verkeken’

De uit Gouda afkomstige Ed de Goeij begon met voetballen bij Olympia. Hij werd opgepikt door Sparta Rotterdam en kwam ook uit voor Feyenoord. In de jaren ‘90 kwam hij tot 31 interlands in Oranje. Na zijn vertrek bij Feyenoord in 1997 kwam hij uit voor Chelsea en Stoke City. Sinds het einde van zijn actieve loopbaan is hij actief als keeperstrainer. Hij was werkzaam bij onder meer Chelsea, RKC Waalwijk, ADO Den Haag en de amateurs van het Rotterdamse VOC.