Korfballende broers met een missie terug op het oude nest: ‘Veel zin om kampioen te worden’

Volleybal­dorp Zevenhui­zen leeft mee met twee dorpsgeno­ten op het WK: ‘Team verkeert in een flow’

Twan Wiltenburg en Michaël Parkinson zijn met Oranje actief op het WK volleybal. Familie en vrienden uit Zevenhuizen volgen beide internationals op de voet. Vanavond komen zij met Oranje in actie in de achtste finales. Oekraïne is de tegenstander.

5 september