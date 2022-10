Krachtmeting met hoofdklasser HDM is droom die uitkomt voor Alphen: ‘Overtreffende trap van underdog’

Alphen speelt donderdagavond in de tweede ronde van de Gold Cup tegen hoofdklasser HDM. Met deze loting ging voor de Alphense hockeyers een droom in vervulling. ,,Het wordt een enorm gave ervaring. We spelen niet elke dag tegen een hoofdklasser”, blikt coach Robbert Groeneveld vooruit.

Twee weken geleden schudde Alphen in de eerste ronde van de Gold Cup Zwart-Wit af. Dit gebeurde na shoot-outs en in die serie was keeper Ruben Bootsma de held van Alphen.

Quote Toch is het wel ontzettend gaaf dat je na al die jaren tegen HDM komt te spelen Robbert Groeneveld

Die avond werd er alle stilletjes gefilosofeerd over de volgende tegenstander. Een primeur was het sowieso, want Alphen speelde nooit eerder in de tweede ronde van de Gold Cup. De voorkeur ging duidelijk uit naar een tegenstander uit de hoofdklasse. Die gebeden werden verhoord, want het afgelopen seizoen naar de hoofdklasse gepromoveerde HDM kwam uit de koker.

Bijzonder

Voor Groeneveld is de wedstrijd extra bijzonder. Hij hockeyde van zijn vijfde tot twintigste levensjaar voor de Haagse hockeyclub en keerde op latere leeftijd nog zes jaar terug. ,,Het is niet zo dat ik nu extra bewijsdrang voel. Ik was er afgelopen zondag nog. Ze hebben daar wat opgebouwd en wij hier bij Alphen ook. Toch is het wel ontzettend gaaf dat je na al die jaren tegen HDM komt te spelen, terwijl je nooit had gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Het is bijzonder.”

HDM staat op dit moment negende in de hoofdklasse. Alphen neemt de achtste stek in de overgangsklasse in. Op papier is het verschil twee niveaus. Wat betekent dat voor de kansen van Alphen? Groeneveld: ,,Met welk team zij ook komen, wij kunnen het duel onbevangen ingaan. Ik weet niet wat de overtreffende trap van underdog is, maar dat zijn wij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.