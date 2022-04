Leon Posthumus kijkt uit naar avontuur bij Reeuwijk: ‘Belangrijk dat iedereen zich gewaardeerd voelt’

Leon Posthumus (45) is vanaf komend seizoen de trainer van CKV Reeuwijk. De man die momenteel werkzaam is bij ODO Maasland, typeert zichzelf als een ‘echte verbinder.’

Toen bekend werd dat Jeroen van de Rovaart zou stoppen als trainer van de selectie, reageerde Posthumus op de vacature die CKV Reeuwijk uitzette. Er volgden mooie gesprekken met de technische commissie en een aanstelling waarmee hij erg tevreden is.

Quote We beoefenen een teamsport en dan is het belangrijk dat iedereen zich gewaar­deerd voelt Leon Posthumus

,,Ik ken de club nog niet heel goed, al hadden we bijna bij CKV Reeuwijk in de competitie gezeten”, vertelt Posthumus, die zelf vroeger op het allerhoogste niveau korfbal speelde bij Fortuna Delft. ,,Normaal gesproken zouden we elkaar tegenkomen in de competitie, maar door corona werden de ploegen in twee kleinere afdelingen verdeeld. Ik was erg gecharmeerd van de gesprekken die we gevoerd hebben samen en heb veel zin in mijn nieuwe job. Ik blijf op hetzelfde niveau werkzaam als waarop ik nu actief ben bij ODO.”

Samenwerken

Posthumus was vijftien jaar trainer van juniorenteams en gaf vervolgens leiding aan de seniorenselecties van Excelsior uit Delft, Reflex uit Rijswijk en dus ook ODO. De in Wateringen woonachtige trainer stelt dat hij het teambelang altijd voorop heeft staan. ,,Ik ben een verbinder en vind zowel de spelers van het eerste als het tweede team belangrijk. We beoefenen een teamsport en dan is het belangrijk dat iedereen zich gewaardeerd voelt. Wanneer het eerste spelers van het tweede nodig heeft, moeten ze goed met elkaar kunnen samenwerken. Ik zal er daarom veel tijd en energie in steken om de hele selectie met elkaar te verbinden.”

Posthumus werd afgelopen zaterdag gepresenteerd in de sporthal waar CKV Reeuwijk zijn thuisduels afwerkt. Met een ferme handdruk bezegelde hij samen met voorzitter Stephan Worst de samenwerking die moet leiden tot succes. ,,Ik ga me goed verdiepen in de mogelijkheden van deze groep. Daar neem ik rustig de tijd voor. Eerst wil ik natuurlijk het seizoen met ODO zo goed mogelijk afmaken. Maar ik kijk ernaar uit om in Reeuwijk te werken. Ik was altijd in en rondom het Westland werkzaam en dit voelt als een nieuw avontuur.”

