List van Chloé Hoogendoorn resulteert in goud op mass start: ‘Wilden er samen vandoor’

,,Ik had er meer van verwacht, ik was niet helemaal fit en had best wel last van m’n buik”, vertelt Hoogendoorn over haar 1000 meter een dag eerder. Normaal gesproken is ze ook op deze afstand podiumkandidaat, maar zaterdag zat het er niet in. Een achtste plaats was het hoogst haalbare. ,,Ik ben niet helemaal tevreden, maar onder deze omstandigheden vond ik achtste wel prima.”

Plan gemaakt

Een dag later bleek het ongemak verdwenen en met een derde plaats in de halve finale, plaatste Hoogendoorn zich samen met TalentNED-ploeggenoot Jade Groenewoud moeiteloos voor de finale. Die voorrondes waren voor het tweetal buitengewoon leerzaam. ,,We zagen hoe de race ging. Dat hebben we besproken en daar hebben we een plan op gemaakt’’, aldus Hoogendoorn. Het viel hen op dat na de tussensprints, waar punten gehaald kunnen worden, het peloton telkens overeind kwam en de snelheid er volledig uitging. ,,Na zo’n tussensprint wilden we er samen vandoor.’’

,,Sommige schaatsers zijn ook niet even handig, dus je wilt ook niet in dat geduw terecht komen. Dit was het meest voor de hand liggend en hiermee hadden we het meeste kans”, voegt Groenewoud er lachend aan toe. Met nog 3 rondjes op het rondebord ging het tweetal vol in de aanval en pakten ze al snel een goede honderd meter. Door kop over kop te rijden bleven ze nét uit de greep van het peloton, waarbij Hoogendoorn haar schaats als eerste over de streep drukte wist te drukken en de eerste mass start in de junioren-World Cup van het seizoen op haar naam schreef.

