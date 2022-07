Lokale favoriet De Ruiter buigt in slijtageslag voor Wemmenhove: ‘Hij is sterker dan je zou verwachten’

Cas de Ruiter had er even de smoor in en sloeg zijn laatste bal uit frustratie richting Haastrecht. De 18-jarige Gouwenaar verloor in de finale in drie sets van Petar Wemmenhove uit Bilthoven: 7-5, 6-7, 5-7. De Ruiter verspeelde in de tweede set een 4-1 voorsprong en liet vervolgens twee matchpoints liggen. ,,Hulde aan mijn opponent. Petar bleef zich taai verweren. Zijn returns werden steeds beter. Het blijft echter teleurstellend dat ik mijn kansen niet heb benut. Ik ken Wemmenhove goed. Hij is in de praktijk sterker dan je vanwege zijn lagere rating zou verwachten. Niveau 2 kan hij makkelijk aan. Je hebt aan Petar je handen vol.”