Luca Tarani wil topfit beginnen aan wat kampioensjaar moet worden: ‘Jammer dat ARC niet is gepromoveerd’

Het afgelopen seizoen begon zo goed voor de toen 22-jarige voetballer uit Hoofddorp. In de voorbereiding had Tarani een basisplek bij de club waar hij in 2015 in de jeugdopleiding ging voetballen. Ook toen de competitie van start ging, stond zijn naam bij de eerste elf. Maar toen FC Lisse aan het eind van het seizoen tot kampioen van de derde divisie werd gekroond, was Tarani al lange tijd geen basisspeler meer. ,,Ik kreeg al snel last van een blessure’’, legt hij uit. ,,En FC Lisse heeft natuurlijk een brede selectie. Tijdens mijn blessure draaide het elftal goed. Dan kom je er moeilijk weer in.”