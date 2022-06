Lucas (22) is nog geen week terug uit Amerika, maar gaat vandaag voor een podiumplek op het NK atletiek

De nationaal juniorenkampioen op de meerkamp van 2018 kreeg in dat jaar via het rekruteringsbureau Slamstox diverse aanbiedingen om te komen sporten en studeren in Amerika. Van Klaveren koos voor de University of Texas in Arlington waar hij een coach vond, die hem als meerkamper verder kon brengen. ,,Stiekem wilde ik ook sporten in een area met een warm klimaat”, vertelt Lucas van Klaveren, die door zijn verblijf in Amerika af en toe met een Engels tongval praat.